POL-OG: Kehl - Nach Kollision mit Radfahrer vom Unfallort geflüchtet!

Die Beamten des Polizeirevier Kehl ermitteln aktuell im Zusammenhang mit einer Unfallflucht nach dem verantwortlichen Führer eines schwarzen Kleinwagens. Dieser soll am Donnerstag gegen 17.39 Uhr im Einmündungsbereich von Haupt- und Friedhofstraße einen Radfahrer angefahren und anschließend vom Unfallort geflüchtet sein. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Radfahrer hierbei über die Motorhaube geschleudert worden. Ohne sich um die Unfallfolgen und seine Feststellungspflichten zu kümmern, habe der Fahrzeugführer seine Fahrt fortgesetzt. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kehl unter Tel. 07851/893-200 in Verbindung zu setzen.

