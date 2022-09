Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Müllcontainer brannte, Ardorf - Kaninchen aufgefunden

Friedeburg - Müllcontainer brannte

Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde der Wittmunder Polizei der Brand eines Müllcontainers gemeldet. Auf einem Firmengelände an der Industriestraße in Friedeburg geriet ein Müllcontainer aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, so dass der Inhalt und der Deckel des Containers vollständig ausbrannten. Ein Zeuge wurde durch die Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Müllcontainer angesteckt worden ist. Die Ermittlungen der Polizei dauern hierzu an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04662 911-0 zu melden.

Ardorf - Kaninchen aufgefunden

Am Dienstag, den 06.09.2022, sind im Utarper Weg in Ardorf zwei Kaninchen aufgefunden worden. Ein Anwohner stellte die beiden Tiere in seinem Garten fest und informierte die Polizei. Die Kaninchen sind vorerst sicher untergebracht worden. Wer kann Angaben zu den beiden Tieren und dem Eigentümer machen? Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 911-0 entgegen.

