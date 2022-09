Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Wittmund

Landkreis Aurich - Wahlplakate beschädigt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund / Landkreis Aurich - Wahlplakate beschädigt

In den Landkreisen Wittmund und Aurich wurden in den vergangenen Tagen diverse Wahlplakate verschiedener Parteien und Wählergemeinschaften beschädigt. Dabei wurden die meist großflächigen Plakate beschmiert oder auch durch Zerreißen/Zerschneiden vollständig zerstört. Die genannten Handlungen werden strafrechtlich verfolgt und fallen unter den Tatbestand der Sachbeschädigung. Täter/innen werden mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Zeugen der Sachbeschädigungen an den Wahlplakaten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund unter 04941 606-215 zu melden.

