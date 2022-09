Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Südbrookmerland - Fahrradfahrer schwer verletzt, Aurich - Pkw touchiert und geflüchtet, Leezdorf - Fahrzeugführerin leicht verletzt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht In Aurich kam es in der Nacht zu Montag, den 12.09.2022, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer kam zwischen 00:00 Uhr und 14:23 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Straße "Zu den Nordstücken" von der Fahrbahn ab und beschädigte ein dortiges Verkehrszeichen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606-215 zu melden.

Südbrookmerland - Fahrradfahrer schwer verletzt Am Sonntag, den 04.09.2022, verletzte sich ein 64-Jähriger Fahrradfahrer bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall schwer. Der 64-Jährige befuhr gegen 15:45 Uhr den Nordmeerer Weg, als plötzlich eine Ziege auftauchte und gegen das Vorderrad des Fahrrades stieß. Infolge dessen stürzte der 64-Jährige zu Boden, setzte seine Fahrt jedoch zunächst fort. Als er später jedoch Schmerzen verspürte, wurde der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Südbrookmerland unter 04942 1337 entgegen.

Aurich - Pkw touchiert und geflüchtet

Am Montagnachmittag kam es gegen 12:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wallinghausener Straße (gegenüber des Krankenhauses) zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen grauen Mercedes-Benz CLS und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606-215 entgegen.

Leezdorf - Fahrzeugführerin leicht verletzt Am heutigen Tage verletzte sich eine 39-jährige Südbrookmerländerin bei einem Verkehrsunfall leicht. Die 39-Jährige war mit ihrem Pkw Audi A6 auf der Leezdorfer Straße in Richtung Halbemond unterwegs. Als die Frau ihr Kraftfahrzeug verkehrsbedingt bremste, fuhr ein 26-Jähriger aus Bassum mit seinem Mercedes-Sprinter auf den Audi auf. An beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell