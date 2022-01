Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Wohnungsbrand fordert 10 Verletzte

Mönchengladbach Bettrath-Hoven, 07.01.2022, 15:53 Uhr, Lockhütter Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte forderten sofort weitere Einsatzkräfte nach. Eine Wohnung im Erdgeschoß stand in Vollbrand. Der sehr starke Brandrauch hatte sich bereits bis in das Dachgeschoß ausgebreitet. Die Bewohner verließen noch selbstständig das vollständig verrauchte Gebäude, atmeten bei ihrer Flucht jedoch Brandrauch ein. Insgesamt wurden dadurch 10 Personen, darunter ein Feuerwehrmann, verletzt. Sie wurden nach notärztlicher Sichtung in Mönchengladbacher Krankenhäuser transportiert. Der Brand wurde mit zwei Strahlrohren gelöscht. Der Brandrauch wurde mit einem Belüftungsgerät aus dem Gebäude entfernt. Das Gebäude ist durch starke Brand- und Rußschäden bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Lockhütter Straße wurde für den Zeitraum der Lösch- und Rettungsmaßnahmen vollgesperrt.

Im Einsatz waren alle drei Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr, die Einheit Neuwerk und die Informations- und Kommunikationsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr, mehrere Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), der Leitende Notarzt, drei weitere Notärzte und insgesamt 13 Rettungswagen sowie drei Führungsdienste der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Branddirektor Dirk Schattka

