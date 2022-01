FW-MG: Spaziergänger entdecken Brand

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Wickrath, 01.01.2022, 19:01 Uhr, Trompeterallee (ots)

Am heutigen Neujahrsabend bemerkten zwei Spaziergänger Feuerschein in einem Garten an der Trompeterallee. Es brannte Garteninventar. Der Brand drohte auf ein angrenzendes Gartenhaus überzugreifen. Die Spaziergänger alarmierten die Feuerwehr und informierten die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Durch das beherzte Handeln der Spaziergänger und die frühzeitige Alarmierung der Feuerwehr wurde eine Ausbreitung des Brandes auf die angrenzenden Gebäude vermieden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

