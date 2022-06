Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in leerstehendes Geschäftsgebäude - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Nach einem Einbruch in ein leerstehendes Geschäftsgebäude am Dienstagmorgen, 14. Juni, in Witten-Annen bittet die Kripo um Zeugenhinweise.

Vier noch nicht ermittelte Männer hatten gegen 1.25 Uhr eine Nebeneingangstür des Gebäudes auf dem Gelände an der Annenstraße 133 aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Sie entwendeten mehrere Kupferrohre und luden diese in einen blauen Transporter. Als ein Zeuge (63, aus Witten) die Männer bemerkte und auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter.

So werden die vier Männer beschrieben: alle 170 bis 180 cm groß, 20 - 30 Jahre alt, dunkle Haare, einer hatte lockiges Haar. Sie alle trugen dunkle Kleidung.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

