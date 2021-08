Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: in leerstehendes Lebensmittelgeschäft eingebrochen

In der Nacht von Mittwoch 25.08.2021, auf Donnerstag, 26.08.2021, kletterte in der Körnerstraße ein Unbekannter auf das Dach eines Lebensmittelgeschäftes um über ein Dachfenster in dieses einzusteigen. Er sprang hinunter auf die Zwischendecke, welche nachgab und der Täter landete in der ehemaligen Backstube. Nach Sachlage wurde der Täter hierbei verletzt. Aufgrund eines Wasserschadens wird das Geschäft momentan renoviert. Es befanden sich keine Waren oder Wertsachen in dem Geschäft. Unverrichteter Dinge verließ der Täter über eine Hintertür die Örtlichkeit. Der Sachschaden sei beträchtlich und wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

