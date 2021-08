Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Betrunken mit dem E-Bike gestürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 20-Jähriger befuhr am Donnerstag, 26.08.2021, gegen 00.10 Uhr, mit seinem E-Bike den Kirchmattweg talwärts von Obereichsel kommend in Richtung Niedereichsel. Hierbei stürzte er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung. Ein Test ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. Durch den Sturz verletzte sich der E-Bike-Fahrer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde dann zudem eine Blutentnahme durchgeführt.

