Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Altkreis Norden Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Norden - Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes im Addingaster Weg ereignete sich am Mittwochvormittag, den 07. September, eine Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein VW Transporter. Vermutlich beim Ein-oder Ausparken stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Zeit zwischen 09.15 und 09.45 h gegen die hintere linke Fahrzeugseite des "Camper". Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer/in vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Norder Polizei unter 04931/921-0 zu melden.

Dornum - Nach dem Unfall weggefahren

Am letzten Freitagnachmittag wurde in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße Am Bensjücht ein weißer Mazda am Kofferaum- deckel beschädigt. Ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer stieß vermutlich beim Rangieren gegen das beschädigte Auto. Anschließend verließ der Verursacher/in die Unfallstelle, ohne sich um die Pflichten eines Unfallfahrers/in zu kümmern. Mögliche Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich beim Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0 zu melden.

