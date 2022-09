Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Norden - Täter schlugen vermutlich zwei Mal zu

Am Sonntagmorgen wurde ein 17-Jähriger aus Norden Opfer eines Überfalles. Die Täter erbeuteten das Handy und Bargeld des Jugendlichen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 05.00 und 06.00 Uhr in der Sielstraße/Ecke Am alten Siel. Nach bisherigen Aussagen befand sich der 17-Jährige zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Dann kamen zwei männliche Personen auf einem Roller auf ihn zu. Einer der beiden Täter hatte einen Baseballschläger dabei und drohte damit. Die Täter erbeuteten schließlich das Handy und Bargeld des jungen Mannes. Kurze Zeit später schlugen die beiden Unbekannten vermutlich ein zweites Mal zu. Dabei fuhren sie gegen kurz nach 07.00 Uhr mit einem Roller in der Straße Am Koper Sand und stoppten ihr Fahrzeug schräg vor einem 74-jährigen Spaziergänger. Der Urlauber kam aus Richtung der dortigen Bäckerei. Einer der beiden Täter drohte auch dieses Mal mit einem mitgeführten Baseballschläger. Der ältere Mann rief laut um Hilfe und daraufhin ließen der Rollerfahrer und sein Sozius von der weiteren Tatausführung ab. Beide flüchteten auf dem Roller in Richtung Dörper Weg. Wer Hinweise zur Aufklärung der beiden Straftaten geben kann bzw. eventuell selber Opfer geworden, und sich bislang noch nicht getraut hat Anzeige zu erstatten, möge sich bei der Norder Polizei unter 04931/921-0 melden.

Norden - Arztpraxeneinbruch

In der Tatzeit von letzten Donnerstagabend bis Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in eine Gemeinschaftspraxis in der Straße Am Markt in Norden. Die bislang unbekannten Einbrecher betraten sämtliche Räume und öffneten gewaltsam mehrere Schränke im Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstrand wurde nichts gestohlen. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Norder Polizei unter 04931/921-0 entgegen.

Norden - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht zu Sonntag, den 10.09.2022, wurde in der Koppelstraße in Norden das amtliche Kennzeichen,NOR-AG21, von einem Pkw gestohlen. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Privatparkplatz vor einem Mehrparteienhaus. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls und Verbleib des Kennzeichens nimmt die Norder Polizei unter 04931/921-0 entgegen.

Norderney - Körperverletzung nach Ruhestörenden Lärm

Am Donnerstagabend gegen kurz nach 22.00 Uhr suchte ein 33-jähriger Mann, der auf Norderney wohnt, eine Gaststätte in der Wedelstraße auf, um sich über die dortige Ruhestörung zu beschweren und persönlich um Ruhe zu bitten. Daraufhin wurde der Beschwerdeführer nach bisherigen Angaben von einem Mitarbeiter des Lokals angegriffen und aus dem Lokal verbracht. Durch die Handlung verletzte der Tatverdächtige den Finger des Opfers. Damit nicht genug, vor der Tür soll der Mann dem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalles sich bei der Polizei auf Norderney unter 04932/9298-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell