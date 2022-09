Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag,10.09.2022

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen nach zwei Wohnungseinbrüchen gesucht

Am Freitag kam es am Tage in Aurich, in der Sanatoriumstraße und der Hohe Ringstraße, zu jeweils einem Wohnungseinbruch. Die Tatzeiträume bewegen sich in der Zeit von ca. 12 Uhr bis 17:00 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941- 6060 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Körperverletzung

Bei einem Schnellrestaurant an der Emder Straße in Aurich kam es am Freitagabend zu einer verbalen Streitigkeit, die sich zu einer handfesten Schlägerei zwischen zwei aus Aurich stammenden Männern, einem 23-jährigen und einem 56-jährigen, entwickelte.

Verkehrsgeschehen

Wallinghausen - Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Freitag dem 09.09.2022, zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr, wurde in Wallinghausen, auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in der Wallinghausener Straße, ein dort abgestellter grauer Pkw Ford Focus beschädigt. Der Verursacher, der den Ford Focus vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigte, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der vorhandenen Farbanhaftungen am beschädigten Pkw wird es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein helleres Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden. Timmel - Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht gesucht Am Freitag dem 09.09.2022, zwischen 16:30 Uhr bis 16:45 Uhr, wurde in Timmel ein grauer Audi Q 5 beschädigt, welcher gegenüber dem dortigen Einkaufsmarkt in einer Parkbucht der Leerer Landstraße abgestellt war. Verursacher muss ein Fahrzeug gewesen sein, welches den Audi beim Vorbeifahren streifte und in Richtung Leer gefahren war. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-914050 oder bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 - 6060 zu melden. Aurich - unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs Am Freitagnachmittag wurde auf dem Fischteichweg in Aurich ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Aurich kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser sein Fahrzeug geführt hatte, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Sonstiges

Aurich - Feuer in der UEK Aurich

In den frühen Samstagmorgenstunden kam es in der Ubbo-Emmius-Klink in Aurich zu einem Brand. Die Brandmeldeanlage hatte kurz nach 07:00 Uhr ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass es zu einem Brandausbruch im Fachärztebereich, welcher sich im vierten Stock befindet, gekommen war. Hierbei handelt es sich um einen Bereich, indem keine Bettenbelegung vorhanden ist. Von einer Komplettevakuierung der Klinik konnte letztendlich abgesehen werden, da das Großaufgebot der eingesetzten Feuerwehr den Brand bereits um 07:50 Uhr wieder gelöscht hatte und die vorhanden Brandschutzvorrichtungen schlimmeres verhinderten. Kurzfristig mussten ca. 60 Patienten aus zwei anliegenden Stationen intern umgelagert bzw. in einem errichteten Zelt neben der Klinik untergebracht werden. Der Schaden wird von der Krankenhausverwaltung auf einen siebenstelligen Bereich geschätzt. Hierzu zählt der entstandene Schaden durch den Brand selbst, der entstandene Schaden durch die Löscharbeiten und die Betriebsausfallkosten. Der gesamte Fachärztebereich, hierzu gehört u. a. die Endoskopie, kann bis auf weiteres nicht genutzt werden. Die Wallinghausener Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werde. Die Ermittlung der Brandursache wurde von der Polizei aufgenommen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Großheide - Unfall mit Pkw und Pedelec

Am Freitag gegen 9:50 Uhr kam es im Einmündungsbereich des Nordweg zum Alten Postweg in Großheide zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine aus Großheide stammende 61-jährige Fahrzeugführerin übersah einen, ebenfalls aus Großheide stammenden, 82 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Wohnungseinbruch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Westlinteler Weg in Norden zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. In der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 5:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem ein Küchenfenster aufgehebelt wurde. Es wurden eine geringe Geldsumme und Tablet entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 921-0 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Blomberg - Streit eskaliert

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, gerieten in der Niewerthstraße zwei Männer in Streit, nachdem sie im Vorfeld gemeinsam Alkohol tranken. Infolge des Streits warf ein 26-jähriger Wittmunder einem 47-jährigen Blomberger einen Gegenstand in das Gesicht. Der Blomberger verletzte den 26-Jährigen wiederrum mit einem Messer leicht am Finger. Gegen die beiden Männer wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Fahrraddiebstahl

Bereits am Mittwoch wurde in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:10 Uhr ein Hollandrad der Marke "Falke" aus einem Fahrradständer einer Schule in der Brandenburger Straße entwendet. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe eines mittleren, dreistelligen Betrags. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Bensersiel - Ladendiebstahl

Am Freitag, gegen 14:00 Uhr, betraten eine 72-jährige Frau und ein 78-jähriger Mann aus Dortmund ein Textilwarengeschäft in der Straße Taddigshörn. Die beiden Personen entwendeten einen Bekleidungsgegenstand im Wert eines mittleren, zweistelligen Betrags, der auf einem Warenständer vor dem Geschäft hing. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl, allerdings war ein rechtzeitiges Einschreiten nicht möglich. Überraschenderweise kehrten die beiden Personen wenig später erneut in das Geschäft zurück, sodass sie auf den Diebstahl angesprochen werden konnten. Anschließend händigten sie das Diebesgut nach Aufforderung wieder aus. Die Beiden müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Bensersiel - Versuchter Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 11:00 Uhr, bis Freitag, 09:30 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei auf einem Campingplatz in der Straße Am Strand zu verschaffen. Es wurde hierbei ein Schaden in Höhe eines niedrigen, dreistelligen Betrags verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfall mit drei Beteiligten Pkw

Am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 61-jährige Frau aus dem Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen mit ihrem Opel die Ortsentlastungsstraße in Neuharlingersiel in Richtung Carolinensiel. Hinter der 61-Jährigen fuhren eine 23-jährige Northeimerin und ihre Beifahrerin in einem Volkswagen und wiederum dahinter fuhr ein 74-Jähriger aus Völklingen mit seinem Mitsubishi. Der 74-Jährige realisierte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autos vor einem Kreisverkehr warten mussten und fuhr auf die davor fahrenden Frauen aus Northeim auf. Diese wurden wiederum auf die davor fahrende, 61-jährige Frau in ihrem Opel aufgeschoben. Durch den Unfall wurden 3 Beteiligte leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden im unteren, fünfstelligen Bereich.

