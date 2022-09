Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesede - E-Roller entwendet, Moorweg - Fahrzeugführer reißt Mauerwerk ein und flüchtet

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wiesede - E-Roller entwendet

In der Nacht zu Mittwoch ereignete sich in Wiesede ein Diebstahl. Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 06:00, Uhr, einen E-Roller, welcher unverschlossen auf einer Auffahrt unter einem Carport in der Straße "Am Buschhof" abgestellt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Friedeburg entgegen unter Telefon 04465 945780.

Verkehrsgeschehen

Moorweg - Fahrzeugführer reißt Mauerwerk ein und flüchtet Im Königsweg in Moorweg ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer touchierte auf Höhe der Einmündung "An der Ochsenweide" zwei als Abstellfläche für Mülltonnen dienende Mauern. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Infolge der Kollision wurden die Mauern eingerissen. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

