Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim: Küchenbrand; Ursache: defektes Kabel eines Mehrfachsteckers; Bewohner wird weiter intensivmedizinisch behandelt; Pressemitteilung Nr. 2

Meckesheim (ots)

Wie die Brandexperten des Polizeireviers Neckargemünd gemeinsam mit Sachverständigen feststellten, dürfte der Brand in einem Einfamilienhaus in der Eschelbronner Straße nach den derzeitigen Erkenntnissen auf ein defektes Kabel eines Mehrfachsteckers zurückzuführen sein.

Das Feuer war am Sonntagvormittag, des 30. Januar in der Küche des Anwesens ausgebrochen und hatte einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet.

Der 85-Jährige Bewohner hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten und wird seitdem in einer Klinik intensivmedizinisch behandelt.

Die Ermittlungen dauern noch an.

