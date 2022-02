Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6, St. Leon-Rot: Reifenplatzer auf der A6 führt zu Unfall

A6, St. Leon-Rot (ots)

Am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr platzte der Reifen eines Sattelzuges, welcher auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs war. Durch die aufgewirbelten Reifenteile wurden fünf nachfolgende Fahrzeuge getroffen, wodurch an allen Fahrzeugen Sachschäden entstanden. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

