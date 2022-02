Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Fehlende Babykekse lösen Polizeieinsatz aus

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr betraten eine 18-Jährige und deren 23-jährige Begleiterin samt Kinderwagen ein Ladengeschäft in der Haberstraße, um Babykekse zu kaufen. Da diese allerdings nicht mehr verfügbar waren, stellten die Frauen die 39-jährige Ladeninhaberin zur Rede. Daraufhin entbrannte ein hitziges Streitgespräch zwischen den Beteiligten, welches wiederum in diversen wechselseitigen Beleidigungen mündete. Als die 39-Jährige von ihrem Hausrecht Gebrauch machen wollte und die beiden Frauen aufforderte, den Laden zu verlassen, weigerten sich diese allerdings. Daraufhin drohte die Ladeninhaberin der 18-Jährigen körperliche Gewalt an. Schließlich kam der Ehemann der 39-Jährigen dazu, schob den Kinderwagen in Richtung Ausgang und schubste die 18-Jährige nach Draußen. Hierbei stieß sich die junge Frau am Kinderwagen und verletzte sich leicht. Die Beteiligten verständigten schlussendlich die Polizei und erstatten jeweils Strafanzeige.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Beleidigung und wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

