POL-MA: Leimen-Gauangelloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Leimen-Gauangelloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Donnerstagabend zwischen 17:45 Uhr und 21:10 Uhr in der Lindenstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich, vermutlich über den Garten, Zugang zum Grundstück. Über eine Leiter gelangten die Täter an ein Fenster im Obergeschoss des Hauses und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Gebäudes. Im Anschluss wurden sämtliche Räume durchsucht und Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde unter anderem der gesamte Schmuck der Bewohner. Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

