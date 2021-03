Polizei Braunschweig

POL-BS: Illegale Abfallentsorgung im Bebelhof - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Borsigstraße,

03.03.2021, 15.00 Uhr

Durch illegale Abfallentsorgung wurde der Gehweg auf der Borsigstraße mit Öl verschmutzt.

Am Mittwoch erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen mit Öl verunreinigten Fußweg. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass ein unbekannter Täter hier seinen Müll entsorgt hatte. Am Rand des Gehwegs standen diverse Farbeimer, Lösungsmittel, eine Waschmaschine und vier Ölkanister. Zwei der Kanister waren geöffnet und umgefallen, sodass sich der Inhalt auf dem Gehweg und auf der Straße verteilt hatte. Die Feuerwehr musste erscheinen, um das ausgelaufene Öl zu binden und aufzunehmen. Der abgestellte Müll wurde ebenfalls entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer 0531/476-3515.

