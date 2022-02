Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallbeteiligter flüchtet nach Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kurz vor 12:30 Uhr war ein 18-jähriger Opel-Fahrer im Begriff von der Straße "in den Kirchwiesen" in Richtung Neidensteiner Straße abzubiegen. Ein schwarzer Kleinwagen, welcher aus der Gegenrichtung kam, schnitt den Kurvenbereich so stark, dass der 18-Jährige zum Ausweichen gedrängt wurde. Dabei stieß er mit seinem Opel gegen eine Straßenlaterne. Der schwarze Kleinwagen, welcher mit einer männlichen Person besetzt war, fuhr einfach weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Opel-Fahrer erlitt glücklicherweise keine Verletzungen. Zeugenhinweise zum Unfall oder dem flüchtigen PKW werden beim Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/690-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell