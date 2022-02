Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Jugendzentrum - Zeugen gesucht

Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten bisher unbekannte Täter eine Hintertür des Jugendzentrums im Birkenweg auf. In der Folge durchwühlten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Im Innern des Jugendzentrums beschädigten die Unbekannten mehrere Türen, um in weitere Räume zu gelangen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen grauen Tresor, Bargeld im dreistelligen Bereich und eine Digitalkamera. Insgesamt entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Tatortaufnahme wurden Spuren gesichert, welche nun ausgewertet werden. Hinweise auf die Täter werden beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-5709-0 entgegengenommen.

