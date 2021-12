Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Unkel / Bad Hönningen (ots)

In bis dato unbekanntem Tatzeitraum kam es im Bereich des Bahnhofs in Unkel, sowie in der Schultheissgasse in Bad Hönningen zu Sachbeschädigungen durch Graffitischmiereien. Beschädigt wurden mehrere Mülltonnen, sowie Stromkästen; der Schaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Linz/Rhein unter der Telefonnummer 02644-9430, oder via E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de.

