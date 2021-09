Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/ Gemarkung Rottenburg am Neckar: Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Am Montag, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) in Fahrtrichtung Singen zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg am Neckar zu einem Verkehrsunfall. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Sattelaufliegers kollidierte beim Fahrstreifenwechsel mit dem Sattelzug der Marke Volvo, welcher von einem 45- Jährigen gefahren wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.500 Euro.

