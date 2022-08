Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220812 - 0903 Frankfurt-Innenstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 11. August 2022, gegen 18.00 Uhr, hielt sich eine 24-jährige Frau zusammen mit ihrer Freundin in einem Geschäft in der Zeil auf. Dort wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Kurz nachdem sich die Frau wieder entfernt hatte, musste sie den Verlust ihres iPhone 12 und einer Bankkarte feststellen, die sich in der pinkfarbenen Handyhülle befunden hatte.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

35-40 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze, lockige Haare, zum Zopf gebunden. Führte einen Kinderwagen mit sich und war bekleidet mit einer kurzen, roten Hose und einem orangefarbenen Oberteil.

