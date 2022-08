Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt- Gegenverkehr übersehen

Rödinghausen (ots)

(sls) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend (11.8.) gegen 18.25 Uhr auf der Bünder Straße in Rödinghausen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein Golf-Fahrer mit Anhänger die Bünder Straße aus Richtung Hansastraße kommend in Richtung Rödinghausen. Im Einmündungsbereich der Werkstraße beabsichtigte der 39-Jährige aus Lübbecke nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer aus Bünde. Der 20-Jährige aus Bünde war mit seiner orange/weißen KTM auf der Bünder Straße in Richtung Hansastraße unterwegs. Der KTM-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit der Front seines Motorrades gegen die Gabel des Anhängers. Hierbei geriet der 20-Jährige mit KTM unter den Anhänger und wurde schwerst verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die am Motorrad befindlichen Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug (Nissan) zugelassen sind und somit der Verdacht eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung besteht. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern noch an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bünder Straße im Bereich der Werkstraße vollständig für vier Stunden gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde mit Unterstützung eines Unfallaufnahmeteams aus Bielefeld durchgeführt.

