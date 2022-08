Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl im Freibad- Zeugen gesucht

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (11.9.) erstattete die Erziehungsberechtigte eines 14-Jährigen Löhners eine Anzeige auf der Polizeiwache Löhne, nachdem dem Jugendlichen im Freibad Löhne eine Halskette entwendet wurde. Nach ersten Ermittlungen befand sich der 14-Jährige am Dienstagabend in der Zeit von 19.30 Uhr und 20.00 Uhr im Freibad und wurde von einer ihm unbekannten Person im Alter von 17-18 Jahren in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich trat eine weitere Person von hinten heran und konnte eine silberne Halskette vom Geschädigten an sich nehmen. Der Löhner versuchte noch seine Kette wieder zu bekommen, wurde jedoch im Anschluss von dem Unbekannten mit einem Klappmesser bedroht. Der geschädigte Jugendliche verließ daraufhin den Ansprechort, um nicht weiter vom unbekannten Jugendlichen bedroht zu werden. Der Haupttäter wird ebenfalls mit 17-18 Jahren, schlanke Statur und kurze blonde Haare beschrieben. Die Auswertung von Fotomaterial und Videoaufzeichnungen dauern noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell