POL-HWI: Versammlungsgeschehen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wismar am 28. Februar 2022

Für den heutigen Montag waren erneut Versammlungen in der Hansestadt Wismar sowie in Grevesmühlen angemeldet, die aus polizeilicher Sicht friedlich verliefen.

Auf dem Wismarer Marktplatz startete gegen 17:30 Uhr eine Versammlung unter dem Motto "Einigkeit und Recht und Freiheit - Für freie Gesundheit & Impfentscheidung - Keine Spaltung der Gesellschaft". Der Aufzug, an dem sich bis zu 400 Menschen beteiligten, führte zunächst über die Mecklenburger Straße zur Dahlmannstraße, weiter über die Wallstraße bis zur Lübschen Straße und über die Neustadt bis zum Hafen. Über den Spiegelberg, die Scheuerstraße und entlang der Frischen Grube führte die Versammlung zur Bauhofstraße und vor dort u. a. über die Bademutter- und die Krämerstraße schließlich zurück zum Marktplatz. Aufgrund der Länge des Aufzuges kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen. Nach mehreren Redebeiträgen endete die Versammlung gegen 20:00 Uhr.

Eine zweite angemeldete Versammlung fand unter dem Motto "Singen gegen Hass und Hetze" auf dem Rudolph-Karstadt-Platz in Wismar statt. Hier versammelten sich gegen 17:30 Uhr 23 Menschen. Deren Aufzug führte gegen 18:30 Uhr vom Rudolph-Karstadt-Platz Hinter dem Rathaus entlang zur Ostseite des Wismarer Rathauses. Dort endete die Versammlung gegen 18:50 Uhr.

Unter dem Motto "Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung für alle Menschen, vor allem aber für unsere Kinder" versammelten sich auf dem Marktplatz in Grevesmühlen bis zu 26 Personen, die ihren Protest in einem Aufzug durch die Innenstadt kundtaten. Gegen 19:30 Uhr endete diese Versammlung auf dem Marktplatz in Grevesmühlen.

Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen in Wismar und Grevesmühlen mit rund 50 Einsatzkräften.

