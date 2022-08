Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220812 - 0902 Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 11. August 2022, gegen 14.25 Uhr, befuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem VW-Golf die Hartmann-Ibach-Straße in Richtung der Rohrbachstraße.

In Höhe der Hausnummer 62 kam die Frau mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und prallte mit der entgegenkommenden Straßenbahn zusammen. Die 39-jährige, schwangere Frau, wurde leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die etwa 20 Fahrgäste in der Straßenbahn blieben nach den hier vorliegenden Informationen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Golf musste abgeschleppt werden.

