Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autoposer wurden verwarnt

Gifhorn (ots)

Stadtgebiet -16./17.07.2022-

Der Problematik von sogenannten Autoposern nahm sich in der Samstagnacht eine gemeinsame Streife der Polizei Gifhorn und Mitarbeitern des Landkreis Gifhorn an. Grund für diese Sonderaktion, die bereits zum zweiten Mal in diesem Monat stattfand, sind zahlreiche Bürgerbeschwerden über ruhestörenden Motorenlärm und stark beschleunigenden Fahrzeuge im Stadtgebiet. Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden wird die Braunschweiger Str. zum lautstarken Präsentieren von meist getunten PKW genutzt, so ein Polizeibeamter der Kontrollgruppe.

Gegen kurz vor Mitternacht wurde ein 21-Jähriger mit seinem Audi unter dem Dach eines Verbrauchermarktes in der Braunschweiger Str. festgestellt, der seinen Wagen lautstark beschleunigte, um offensichtlich vor Passanten zu imponieren. Ebenfalls ein 21-Jähriger beschleunigte seinen über 200 PS starken VW Golf GTI im Bereich der Eyßelheidekreuzung unnötig stark. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich der junge Mann aus Isenbüttel noch in der Probezeit befindet. Ihn erwartet nun eine Verlängerung dieser sowie ein Aufbauseminar für Fahranfänger.

Eine weitere Polizeistreife stoppte auf der Braunschweiger Straße einen 23-jährigen Mann aus Spanien. Da dieser keinen Führerschein vorlegen konnte, wurde er genauer in Augenschein genommen. Dabei wurde eine Cannabis-Beeinflussung festgestellt. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe und Zahlung einer Sicherheitsleistung zur Folge.

Insgesamt verhängten die Beamten wegen ruhestörendem Fahrverhalten fünf Bußgelder in Höhe von 160 Euro. In drei Fällen wurden Fahrzeugmängel festgestellt, die unter anderem zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Vier Personen mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Die Polizei und der Landkreis Gifhorn kündigen in diesem Zusammenhang weitere Kontrollen an.

