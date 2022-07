Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Taschendiebstähle in Supermärkten

Gifhorn (ots)

Zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen kam es in den vergangenen Tagen. Bei allen Tatorten handelt es sich um Supermärkte, verteilt über den gesamten Landkreis aber auch im Stadtgebiet von Gifhorn.

In allen Fällen sind die Geschädigten teils deutlich über 55 Jahre alt und damit in der Zielgruppe der Täterschaften bei diesem Phänomen. Die Täterinnen und Täter scheuen bei der Tatausführung auch nicht den Körperkontakt zu ihren Opfern, so wurde einer Frau das Portemonnaie aus der Innentasche der Weste entwendet.

Nach einem der insgesamt fünf angezeigten Diebstählen kam es noch zu einer sog. "Verwertungstat". Am Geldausgabeautomaten einer nahen Bankfiliale hoben die unbekannten Täter zeitnah nach dem Diebstahl Bargeld vom Konto der Geschädigten ab.

Hier die Tipps der Polizei:

- Tragen Sie Geld, Bankkarten und Papiere immer in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen(!) auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie eine Hand auf den Reißverschluss, so kann dieser nicht unbemerkt geöffnet werden. - Die PIN niemals auf der Geldkarte notieren und auch nicht auf einem Zettel notiert ins Portemonnaie legen

Sollten Sie auffällige oder verdächtige Personen beim Einkaufen oder Bummeln bemerken, verständigen Sie das Personal oder rufen die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell