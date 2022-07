POL-GF: Notrufmissbrauch: erfundene Schlägerei gemeldet

Hankensbüttel (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagabend in Hankensbüttel. Ein 68-Jähriger stellte seinen weißen VW Polo gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Restaurants "Syrtaki", in der Straße Hoher Weg ab. Als er gegen 19:30 Uhr wieder zu dem Fahrzeug kam, musste er Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel feststellen. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter 05832 979340 bei der ...

