Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Unfälle im Bereich Niederaula

Niederaula (ots)

Niederaula - Am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 15:00 Uhr parkte ein 47jähriger Fahrer eines Skoda Octavia aus Kirchheim vor der Gesamtschule in der Hattenbacher Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer hielt nicht genügend Seitenabstand und beschädigte den rechten Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Niederaula - Am Donnerstag, 09.09.2021, gegen 08:20 Uhr, befuhr ein 31jähriger Lkw-Fahrer aus Herzlake die Ausfahrt der A7 und wollte nach links auf die B 62 in Richtung Niederaula einbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 49jährigen Kradfahrer aus Schlitz. Es kam zum Zusammenstoß, der Kradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

Veröffentlicht: PHK Braun - Führungs- und Lagedienst PP OH

