POL-GF: Einbruch in Werkstatt

Gifhorn (ots) - Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf der Braunschweiger Straße auf Höhe der Einmündung "Am Allerkanal" zu einem Zusammenstoß zwischen einem dunklen Pkw und einem Pedelec. Die 49-jährige Pedelecfahrerin befuhr die Braunschweiger Straße in Richtung Süden. Auf Höhe der Einmündung "Am Allerkanal" fuhr eine dunkle Limousine auf die Braunschweiger Straße zu und hielt an. Als die 49-Jährige die ...

