POL-GF: Kindergarten besucht das Polizeikommissariat Wittingen

Gifhorn (ots) - Dienstagnachmittag kam es am unbeschrankten Bahnübergang in der Straße Im Freitagsmoor in Gifhorn zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Regionalbahn. Bei dem Verkehrsunfall wurde keine Person verletzt. Am Lkw und Zug entstand jedoch ein Sachschaden. Die Bahnstrecke musste, unter anderem für die Verkehrsunfallaufnahme, für etwa 3 Stunden gesperrt werden. Wie es genau zu dem Verkehrsunfall ...

mehr