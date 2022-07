Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gifhorn (ots)

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf der Braunschweiger Straße auf Höhe der Einmündung "Am Allerkanal" zu einem Zusammenstoß zwischen einem dunklen Pkw und einem Pedelec.

Die 49-jährige Pedelecfahrerin befuhr die Braunschweiger Straße in Richtung Süden. Auf Höhe der Einmündung "Am Allerkanal" fuhr eine dunkle Limousine auf die Braunschweiger Straße zu und hielt an. Als die 49-Jährige die Straße "Am Allerkanal" passieren wollte, fuhr der Pkw plötzlich an und erfasste das Hinterrad des Pedelecs. Dabei wurde das Fahrrad beschädigt.

Der Fahrer der Limousine entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit der 49-Jährigen von der Unfallstelle, ohne seine Personalien für eine Schadensregulierung zu hinterlassen.

Die Polizei sucht nun den Verursacher oder Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter 05371 980 0 bei der Polizei Gifhorn entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell