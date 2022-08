POL-F: 220811 - 0898 Frankfurt-Gutleutviertel: Raub am Wiesenhüttenplatz

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 10. August 2022, gegen 16.50 Uhr, fanden auf einem Grundstück in der Auerhahnstraße Baumschnittarbeiten statt. Dabei wurde der 63-jährige Mitarbeiter einer damit beauftragten Firma von einem ca. 50 cm langen und etwa 30 kg schweren Holzstück getroffen, welches ein anderer Mitarbeiter abgesägt hatte. Der 63-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort ...

mehr