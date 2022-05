Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schmuck bei Tageswohnungseinbruch entwendet

Kierspe (ots)

Unbekannte drangen am Montagnachmittag zwischen 12:15 und 17:05 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hagener Straße ein. Sie hebelten dazu die Eingangstür auf und beschädigten diese dadurch stark. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten die Täter diversen Schmuck, darunter einen Rubinring und eine Rubinkette. Bislang liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02354/9199-0 mit der Polizeiwache Meinerzhagen in Verbindung zu setzen. (schl)

