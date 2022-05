Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wasserpumpe entwendet/Versuchter Einbruch in Autohaus

Menden (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag zwischen 11:45 und 13:00 Uhr aus einem Entwässerungsgraben im Neubaugebiet des Gewerbegebiets Hämmer Riekenbrauk eine schwarz-gelbe Tauchpumpe im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Am Samstag gegen 17:55 Uhr versuchten Unbekannte in ein Autohaus am Bösperder Weg einzubrechen. Sie hebelten dazu an mehreren Türen und beschädigten zudem ein Fenster. Bei dem Einbruchsversuch lösten sie einen Alarm aus. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter nicht das Gebäudeinnere. Hinweise zu möglichen Täter können unter 02373/9099-0 an die Polizeiwache in Menden gegeben werden. (schl)

