POL-AA: Ostalbkreis: 24-Jähriger verletzte Kontrahenten mit Messer - Santärzubehör aus Rohbau entwendet

Schwäbisch Gmünd: Eskalierte Streitigkeiten

Vor einer Gaststätte in der Straße Badmauer kam es am Samstag gegen 2 Uhr zu Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Männern. Im Verlaufe dieser verbalen Auseinandersetzung eskalierte der Streit, wobei der 24-jährige Tatbeteiligte sich mit einem Taschenmesser bewaffnete und damit seinen 23-jährigen Kontrahenten verletzte. Das Opfer musste notärztlich versorgt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werde, wo es stationär medizinisch versorgt wurde. Die Polizei nahm den Angreifer nach dem Vorfall in Gewahrsam. Bei dem alkoholisierten Mann bestanden zudem konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung, weshalb eine entsprechende Blutuntersuchung angeordnet wurde. Die Ermittlungen zum Vorfall werden nun bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd geführt. Nähere Hintergründe zum Streit bzw. zur Tat liegen noch nicht vor. Zeugen werden deshalb auch gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Heubach: Diebstahl aus Rohbau

Auf einem Rohbau in der Mögglinger Straße wurde am Wochenende Sanitärgegenstände entwendet. Die Diebe konnten dabei sechs Unterputz-Toilettenspülkästen der Marke Geberit, drei Trockenbaugestelle für Waschtische sowie mehrere Verteilerbalken für Fußbodenheizungen deinstallieren. Zum Abtransport der Gegenstände müsste vermutlich ein größeres Fahrzeug oder Anhänger zum Einsatz gekommen sein. Der durch die Tat entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Heubach unter Tel. 07173/8776 in Verbindung setzen.

