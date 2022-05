Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung Taschendiebstahl Betrug im Kleinanzeigenportal

Letmathe (ots)

Einbruch in Wohnung:

In der Zeit von Mittwoch 16.40 Uhr und Freitag 12.50 Uhr drangen unbekannte Täter in die Wohnung des Geschädigten in der Brückenstraße ein und entwendeten einen Computer mit Zubehör und einen Fernseher. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor.

Taschendiebstahl:

Am Freitag gegen 11 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Discounter an Pater und Nonne die Geldbörse eines 68 Jährigen Iserlohners. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor.

Betrug im Kleinanzeigenportal:

Die Geschädigte Letmatherin bot eine gebrauchte Couch auf einem Kleinanzeigenportal im Internet an. Ein interessierter Mendener besichtigte die Couch und zahlte einen geringen Betrag an. Am Mittwoch um 18 Uhr stellte die Geschädigte fest, dass die Couch offensichtlich durch den Mendener ohne ihr Wissen abgeholt worden ist. Der restliche Geldbetrag wurde nicht gezahlt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell