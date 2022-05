Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Keller Diebstahl aus Forstmaschinen Beschädigter Garten Diebstahl von E-Bike

Meinerzhagen (ots)

Diebstahl aus Keller:

In der Zeit von Mittwoch 19.00 Uhr bis Freitag 14.05 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Kettensäge und eine Spiegelreflexkamera aus einem Keller an der Kölner Straße, in Kierspe. Zugang zu dem Keller verschafften sich die Täter vermutlich mit einem Schlüssel, welchen der Eigentümer vor einigen Tagen verloren hatte. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor.

Diebstahl aus Forstmaschinen:

Zwischen Freitagabend 21.30 Uhr und Samstagmorgen 07.00 Uhr brachen unbekannte Täter insgesamt 3 Forstmaschinen auf und entwendeten Technikelemente im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der Harvester und die Rückezüge waren im Waldgebiet Berkenbaum, in Kierspe, abgestellt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Beschädigter Garten:

In der Zeit von Freitag 16.00 Uhr und Samstag 16.20 Uhr beschädigten unbekannte Täter zunächst einen Einkaufswagen und im weiteren Verlauf diverse Gegenstände in einem Garten in der Straße Am Bücking. Zudem wurden aus dem Garten der Meinerzhagener auch Abdeckplanen entwendet. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor.

Diebstahl von E-Bike:

Am Mittwoch um 19.30 Uhr stellte ein Kiersper sein E-Bike auf Grund eines technischen Defekts auf der Kölner Straße ab und verschloss es mit insgesamt 2 Schlössern. Als er es am Freitag gegen 14.25 Uhr wieder abholen wollte, war das Fahrrad nicht mehr da. Hinweise auf einen Täter liegen nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell