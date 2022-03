BPOLI-OG: Unbekannte legen Gegenstände auf die Gleise/Bundespolizei sucht Zeugen

Lahr/Orschweier/Offenburg (ots) - Unter Federführung der Bundespolizeiinspektion Offenburg fand gestern eine mehrstündige mobile Fahndungsaktion im Bereich der BAB 5 sowie deren Tank- und Rastanlagen statt, an der ebenfalls Einsatzkräfte der Landespolizei und des Zoll beteiligt waren. Im Ergebnis konnten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Feststellungen tätigen. Bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz an der BAB bei ...

mehr