POL-MR: Betrüger beinahe erfolgreich + Hecke angefahren + Wem ist der Kleinbus aufgefallen?

Marburg: Betrüger beinahe erfolgreich

Nur den sehr aufmerksamen Bankmitarbeitern ist es wahrscheinlich zu verdanken, dass die Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" am Montag, 9. Mai, doch noch scheiterte. Eine Marburger Seniorin erhielt nachmittags den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr von einer festgenommenen Einbrecherbande berichtete. Ein Teil der Bande sei jedoch noch auf freiem Fuß und plane nun die Flucht. Diese sollte mit Hilfe eines angeblichen Bankmitarbeiters als Teil der Bande finanziert werden, indem er Geld von Kundenkonten illegal abhebt. Der Seniorin riet der falsche Polizeibeamte daher, 30.000 Euro von ihrem Bankkonto vorsichtshalber runterzunehmen. Die Bankmitarbeiter, nun die "echten", bemerkten das Vorhaben der Frau und sprachen sie an, um sie über die gängigen Betrugsmaschen zu informieren. Die Seniorin war durch die Betrüger am Telefon jedoch so überzeugt worden, dass sie den Bankangestellten nicht glaubte. Diese riefen schlussendlich die Polizei und bewahrten die Frau somit vor dem finanziellen Schaden.

Dautphetal- Holzhausen am Hünstein: Hecke angefahren

Etwa 400 Euro hoch ist der Schaden an einer über zwei Meter hohen Tujahecke, nachdem ein unbekannter Autofahrer sie an zwei Stellen touchierte. Zwischen 20 Uhr am Sonntag, 8. Mai, und 13 Uhr am Dienstag brachen dadurch in der Verlängerung der Sudetenstraße mehrere Äste an der Hecke ab. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950) bittet um Hinweise zum Verursacher, der sich anschließend unerlaubt entfernte.

Lohra: Wem ist der Kleinbus aufgefallen?

Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte am Dienstag, 10. Mai, ein weißer Vito auf der B255 in der Allna-Senke zwischen Marburg und Gladenbach mit der Leitplanke auf der rechten Seite. Der Mercedes-Fahrer war als Anrufsammeltaxi unterwegs und setzte seine Fahrt nach dem Unfall gegen 13.55 Uhr Richtung Gladenbach fort, ohne sich um den Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Eine Zeugin informierte die Polizei. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer auf der Strecke durch rücksichtloses Fahren auffiel. Die Marburger Polizei bittet daher Zeugen, die den Vito dahingehend bemerkten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

