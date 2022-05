POL-MR: An Tresor gescheitert + An Tür gescheitert + Im Gesicht verletzt + Mit Stock geschlagen + Transit angefahren + Grauen Skoda Fabia angefahren

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg: An Tresor gescheitert

Diebe brachen am Freitag (6. Mai) in eine Gaststätte in der Barfüßerstraße ein und verursachten dabei einen Schaden etwa 1000 Euro. Zwischen 4 und 6 Uhr machten sie sich drinnen noch an einem Tresor zu schaffen, scheiterten aber am Versuch der Öffnung. Sie flüchteten ohne Beute. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: An Tür gescheitert

Am vergangenen Wochenende versuchten Diebe in ein Bürogebäude in der Straße Krummbogen einzubrechen. Zwischen 14 Uhr am Freitag (6. Mai) und 7 Uhr am Montag scheiterten sie dabei jedoch an der Tür und verursachen lediglich einen Schaden von etwa 1000 Euro. Ins das Gebäude gelangten sie nicht. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Im Gesicht verletzt

Mehrere Schläge kassierte ein 22-jähriger Marburger am Dienstag (10. Mai) im Herrmann-Cohen-Weg. Gegen 20.50 Uhr ging er hinter mehreren Jugendlichen entlang, wovon einer ihm gegen 20.50 Uhr mehrere Schläge versetzte. Der etwa 170cm große Unbekannte trug einen weißen Anglerhut und einen schwarz-weißen Jogginganzug. Die Gruppe ging im Anschluss weiter Richtung Erlenring. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Sachverhalt beobachtet und kann die Angaben ergänzen?

Marburg: Mit Stock geschlagen

Ein 33-jähriger Marburger fuhr am Montag (9. Mai) gegen 21.55 Uhr mit seinem Fahrrad durch den Ludwig-Schüler-Park in der Wilhelm-Röpke-Straße. Am Toilettenhäuschen sprang völlig überraschend ein Mann aus dem Gebüsch und schlug mit einem Stock auf den 33-Jährigen ein. Dieser wehrte sich und beide Männer gingen zu Boden, bevor der Marburger flüchtete und die Polizei alarmierte. Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Eine Personenbeschreibung des Unbekannten konnte er den Polizeibeamten nicht nennen. Daher bittet die Polizei Marburg um Zeugenhinweise: Wem ist am Montagabend der beschriebene Sachverhalt im Ludwig-Schüler-Park aufgefallen? Wer kann die Angaben ergänzen oder eine Personenbeschreibung des Flüchtigen mitteilen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Transit angefahren

Schäden an der Fahrertür und am Radkasten eines grauen Ford hinterließ ein unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Savignystraße. Der Transit stand zwischen Samstag (7. Mai), 21.30 Uhr bis Montag, 8.30 Uhr in einer der Parkbuchten vor der dortigen Schule. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die etwa 1000 Euro hohen Schäden und entfernte sich unerlaubt, die Marburger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Grauen Skoda Fabia angefahren

Etwa 1.000 Euro hohe Schäden stellte die Besitzerin eines grauen Skoda Fabia am Dienstag gegen 19.10 Uhr an der vorderen Stoßstange fest. Am Tag zuvor war der PKW gegen 11 Uhr noch unbeschädigt. Fraglich ist jedoch, wo der Unfall passierte, der die Schäden nach sich zog. Als Möglichkeit kommen verschiedene Parkplätze in Marburg in Betracht, darunter die Straße Lahnblick in Michelbach, das Parkhaus Pilgrimstein und auch der REWE-Parkplatz in Sterzhausen. Wer hat einen Autofahrer bemerkt, der Montag oder Dienstag gegen einen geparkten grauen Skoda Fabia fuhr und sich danach unerlaubt entfernte? Hinweise an die Polizei in Marburg, Telefonnummer 06421/4060.

