POL-MR: Reifen platt + Schaufenster beschädigt + Versuchte Geldautomatensprengung und Flucht vor der Polizei - Zeugensuche + Opel zerkratzt + Brennende Mülltonne + und mehr

Wohratal- Wohra: Reifen platt

In der Halsdorfer Straße stach ein Unbekannter am Freitag alle vier Reifen eines auf einem umzäunten Grundstück geparkten VW kaputt. Zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr entstanden dadurch Schäden in Höhe von etwa 480 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Schaufenster beschädigt

Vermutlich durch mehrere Flaschenwürfe entstanden zwischen 19 Uhr am Samstag (7. Mai) und 10 Uhr am Montag mehrere tiefe Kratzer in einem Schaufenster in der Straße Markt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Zeugenhinweise: wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Geräusche oder Personen aufgefallen?

Marburg: Versuchte Geldautomatensprengung und Flucht vor der Polizei - Zeugensuche

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Samstag (7. Mai) einen Geldautomaten in der Jakob-Kaiser-Straße zu öffnen. Auf der Flucht fuhren sie noch um einen querstehenden Polizeiwagen herum und ließen ihr Auto schlussendlich zurück. Gegen 1.40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und berichtete von zwei Personen, die sich am Geldautomaten zu schaffen machten. Vermutlich stellten die Männer dabei selber schnell fest, dass ihre Versuche nicht zum gewünschten Erfolg führten. Sie flüchteten in einem dunklen Kombi in Richtung Graf-von-Stauffenberg-Straße. Auch das gab der Zeuge der Polizei weiter. Eine Streife kam dem gesuchten Fahrzeug entgegen und stellte sich den Flüchtenden in den Weg. Die umfuhren den Polizeiwagen und schafften es bei der anschließenden Verfolgung, die Beamten abzuhängen. Während der Fahndung fanden die Polizisten schließlich gegen 2.10 Uhr den leeren Ford Focus auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions in der Straße Am Herrenfeld und stellten ihn sicher. Die Männer waren nicht mehr in der Nähe. Kriminalbeamte fanden bei der Tatortarbeit am Geldautomaten Beschädigungen, die sich zum Einleiten eines Gases eignen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Marburg sucht Zeugen, die zur Identifizierung der zwei flüchtigen Männer beitragen können: Einer von ihnen soll etwa 185cm groß sein und kurze blonde Haare haben. Er trug eine FFP2-Maske, eine blaue Jacke, dunkle Schuhe und hatte einen Rucksack dabei. Die zweite Person war etwa 170cm groß, trug eine Kapuze und ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung. Zudem hatte er einen langen Parka an, eine dunkle Jogginghose und dunkle Schuhe. Wer hat die Personen am Geldautomaten in der Jakob-Kaiser-Straße bemerkt und kann die Angaben ergänzen? Wer hat die beschriebenen Personen am Georg-Gaßmann-Stadion zu Fuß oder mit einem anderen Auto flüchten sehen und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Kirchhain: Opel zerkratzt

Massive Kratzer auf beiden Fahrzeugseiten hinterließen Unbekannte am Samstag an einem schwarzen Insignia, der zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr in der Schefferstraße vor dem Bürgerhaus geparkt stand. Der Schaden beträgt etwa 4.000 Euro, die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Brennende Mülltonne

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte mutwillig eine Papiermülltonne in der Cappeler Straße ansteckten. Durch die Feuerwehrkräfte konnte am Freitag (6. Mai) gegen 23.40 Uhr ein Übergreifen der Flammen auf andere Mülltonnen verhindert werden, das Feuer beschädigte die eine Tonne jedoch erheblich. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Zudem erfuhren die Beamten, dass die Feuerwehr zuvor bereits brennenden Unrat im Spiegelslustweg und einen brennenden Müllsack in der Kantstraße gelöscht hatte. In beiden Fällen entstand dabei kein weiterer Schaden. Bereits am Freitag, 29. April, berichteten Zeugen der Polizei, dass in der Gustav-Freytag-Straße eine unbekannte Person offenbar zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr versucht hatte, eine Papiermülltonne anzustecken. Das entfachte Feuer erlosch jedoch eigenständig, ohne einen Schaden zu verursachen. Ob bei den Fällen ein Zusammenhang besteht, wird derzeit ermittelt. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) sucht Zeugen: Wer hat zu beschriebenen Fällen verdächtige Personen bemerkt?

Marburg: Ford zerkratzt

Einen schwarzen Focus zerkratzten Unbekannte in der Hans-Sachs-Straße. Der Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1. Mai), zwischen 19.30 und 6.30 Uhr. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Sachbeschädigungen durch Schmierereien

Zwischen Sonntag und Montag (9. Mai) beschmierten Unbekannte eine Hausfassade in der Deutschausstraße mit mehreren Schriftzügen. Die schwarze Farbe verursacht einen Schaden von etwa 500 Euro. Auch im Hainweg stellten Zeugen am Montag Schmierereien in schwarzer Farbe an einer Hausfassade fest, hier beträgt der Schaden etwa 1000 Euro. Rote und schwarze Schriftzüge stellten Verantwortliche am Montag an einer Hauswand in der Universitätsstraße fest, der Schaden dürfte etwa 500 Euro hoch sein. Die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) bittet zu allen Fällen um Zeugenhinweise.

