POL-MK: Einbruch in Gartenhaus

Werdohl (ots) - In der Nacht zu Sonntag brannte gegen 01.50 Uhr der Inhalt von 3 Altkleidercontainern an der Werdohler Straße, in Neuenrade. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Brände. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr