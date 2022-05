Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wiederstand durch Herscheider Diebstahl von Metall

Plettenberg (ots)

Wiederstand durch Herscheider

Am Samstagmorgen um 10.18 Uhr meldete eine Herscheiderin eine nackte männliche Person im Garten eines Mehrfamilienhauses. Als die Beamten eintrafen, stellten sie den besagten Mann, nun bekleidet, im Garten des Hauses an. Während der Identitätsfeststellung rannte der Herscheider plötzlich ins Haus und versuchte in seine Wohnung zu gelangen. Dies konnte durch die Beamten verhindert werden. Daraufhin versuchte sich der Herscheider mit großem Krafteinsatz mit Schlägen und Stößen gegen die Beamten zur Wehr zu setzen. Die Beamten konnten den Mann fixieren und so die Lage beruhigen. Die Beamten blieben unverletzt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Herscheider unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und auch noch Betäubungsmittel in seiner Wohnung lagerte. Den Herscheider erwarten nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Exhibitionismus, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Diebstahl von Metall

In der Zeit von Donnerstag 18.30 Uhr und Freitag 17.05Uhr, entwendeten unbekannte Täter am Lehmkuhler Platz mehrere Heizkörper, Kupferschrott und eine Badewanne. Zudem beschädigten sie die Türklinke einer Gartenhütte. Hinweise auf die möglichen Tatverdächtigen liegen nicht vor.

