Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streitendes Pärchen greift Polizisten an

Schalksmühle (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde durch Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass sich am Samstag gegen 00.00 Uhr ein betrunkenes Pärchen lautstark und aggressiv vor einem Wohnhaus auf der Straße Strücken streiten würde. Die alarmierten Polizisten trafen den 34-Jährigen und seine 36-jährige Freundin dort laut streitend an. Als die Beamten den Grund des Streites erfragten, reagierten beide umgehend aggressiv und gaben an, dass sich die Polizisten "verpissen" sollten. Um die Gemüter zu beruhigen und den Sachverhalt zu klären, trennten die Polizisten die Streitenden zunächst. Der nicht zu beruhigende 34-Jährige stürmte daraufhin erneut unmittelbar in Richtung der 34-Jährigen. Ein Polizist ging dazwischen. Das nahm der 34-Jährige zum Anlass um mehrmals in die Richtung des Beamten zu schlagen und zu treten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte mehrmals. Der 34-Jährige konnte in der Folge überwältigt und gefesselt werden. Noch während die Beamten den 34-Jährigen am Boden fesselten, mischte sich seine 36-Jährige Freundin ein und griff ihrerseits die Beamten an. Sie musste mehrmals weggestoßen werden. Der 34-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen die 36-Jährige wird wegen einer versuchten Gefangenenbefreiung ermittelt. Die Polizisten blieben unverletzt. (schl)

