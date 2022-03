Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fußgängerin gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Stieghorst-

Am Dienstag, 15.03.2022, erlitt eine Fußgängerin schwere Verletzungen, als es zu einer Kollision mit einem Elektrokleinstfahrzeug kam. Die Polizei sucht einen Zeugen, der seinen E-Roller zur Probefahrt verlieh.

Eine 52-jährige Bielefelderin parkte gegen 18:45 Uhr ihren PKW in einer Parkbucht an der Detmolder Straße in Höhe der Hausnummer 244 und trat auf den Gehweg. Ein 27-jähriger Bielefelder befuhr mit einem E-Scooter den Gehweg der Detmolder Straße - nahe der Osningstraße- entgegen der Fahrtrichtung und kollidierte mit der auf dem Gehweg stehenden 52-Jährigen. Beide stürzten, wobei die Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Der unverletzte 27-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, den E-Scooter spontan an der Unfallörtlichkeit für eine Probefahrt von einem vorbeifahrenden E-Roller-Fahrer geliehen zu haben. Nach dem Verkehrsunfall fuhr der Zeuge mit seinem schwarzen E-Sccoter davon, bevor der Streifenwagen eingetroffen war.

Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-5454-0 zu wenden.

