Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geräteschuppen aufgebrochen

Geilenkirchen (ots)

Zwei Geräteschuppen, die sich auf dem Gelände einer Schule an der Straße Mark befinden, wurden in der Nacht zum 21. Dezember (Dienstag) aufgebrochen. Was daraus entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht sicher fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell