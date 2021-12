Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Süßigkeiten aus Pkw entwendet

Erkelenz-Hetzerath (ots)

Aus einem Pkw, dieser parkte in einer Einfahrt an der Straße An der Elsmaar, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Eimer mit Süßigkeiten. Die Tat wurde am Dienstag (21. Dezember) zwischen 4.35 Uhr und 4.40 Uhr begangen. Da die Einfahrt per Videoaufzeichnung überwacht wird, konnte festgestellt werden, dass der Täter männlich war, etwa 15 bis 20 Jahre alt und eine schmale Statur hatte. Er wirkte mitteleuropäisch und trug eine graue Jacke mit Kapuze, Turnschuhe sowie eine Umhängetasche und war mit einem Fahrrad unterwegs. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten oder kann Angaben zur Identität des Täters geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch das Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

